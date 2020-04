Un « The Last Dance » version Kobe Bryant ? « Les deux dernières années de sa carrière, on avait une équipe de tournage qui nous suivait partout »

Et si sortait un jour un documentaire de type The Last Dance consacré à la fin de la carrière de Kobe Bryant à Los Angeles ? Commentateur radio en play-by-play pour les Lakers depuis 2011, John Ireland a révélé dans son podcast Mason & Ireland qu’une équipe que des caméras avaient suivi la star durant ces deux dernières saisons NBA.

« Les deux dernières années de la carrière de Kobe, on avait une équipe de tournage qui nous suivait partout. Et quand je dis partout, je veux dire partout. Ne pensez-vous pas que si The Last Dance a fait un tel démarrage, c’est déjà un des documentaires les plus regardés de l’histoire, en prenant en compte la façon dont Kobe a tragiquement disparu, que tout devrait sortir un jour ? Et ce qui est intéressant, c’est qu’il me semble que les gars qui filmaient travaillaient pour Gotham Chopra (réalisateur du documentaire Kobe Bryant’s Muse). » John Ireland

Si les images existent bel et bien, la décision d’en faire quelque chose ou non reviendra de toute façon à Vanessa Bryant et sa famille.