Proche de LeBron James, Mike Malone choisit Michael Jordan en tant que G.O.A.T.

Né 8 ans après Michael Jordan à New York, Michael Malone a grandi en regardant les exploits du sextuple champion dans la grande ligue. Des années plus tard (2005-10), il est aussi devenu coach assistant de LeBron James à Cleveland. Quand on lui demande qui est le G.O.A.T. (Greatest Player of All Time, meilleur joueur de tous les temps) son cœur penche naturellement pour l’aîné.

« C’est un débat permanent. Michael est tout en haut, c’est le meilleur joueur de l’histoire. J’ai coaché LeBron James pendant 5 ans et j’ai une excellente relation avec lui. LeBron n’avait pas le même état d’esprit ou la même mentalité de tueur que Michael Jordan. Mais on peut aussi considérer LeBron James comme le meilleur joueur de l’histoire. » Michael Malone

Généralement, en plus de cette différenciation dans la mentalité, on parle aussi des 6 Finales jouées et gagnées par l’ex-Bull, contre 9 Finales jouées et 3 remportées seulement pour l’actuel Laker.

« Michael Jordan n’était pas seulement un grand joueur. Il aurait plongé sa main dans votre poitrine et vous aurait arraché le cœur pour gagner un match. On ne voit pas ça souvent. Il avait cet état d’esprit de tueur avec lui tous les soirs. C’est pour ça que toutes ces années plus tard, il est le meilleur de l’histoire. » Michael Malone

via USA Today