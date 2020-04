Walt Frazier revient sur sa décla de 1984 : “Michael Jordan ne portera pas une équipe NBA”

“Michael (Jordan) doit réaliser qu’il ne mesure pas 2m13, donc il ne portera pas une équipe NBA”

Ces mots sont ceux de Walt Frazier en 1984 après la draft, diffusés dans le premier épisode de The Last Dance.Le moins que l’on pisse dire c’est qu’il n’avait pas eu le nez creux. Si la légende des Knicks ne se souvient pas avoir dit ça et qu’il n’a pas regardé le documentaire, cela ne le surprend pas

“A son arrivée, je ne le connaissais pas bien. Quand tu joues pour Dean Smith, tu ne t’exprimes pas totalement. Vince carter, James Worthy. Tu ne sais jamais à quel point ces gars sont polyvalents quand ils jouent pour North Carolina. Il les fait jouer dans un collectif et un système. Personne ne savait ce qu’il allait faire durant sa carrière.”

Même si Jordan brillait individuellement, après 6 saisons Frazier restait sceptique concernant le Bull.

Il s’est cassé le pied lors de sa seconde saison et je m’interrogeais encore. Il avait du mal et il se plaignait parce qu’il n’arrivait pas à battre les Pistons. Il pleurait parce qu’il pensait que le GM ne savait pas ce qu’il faisait. A cette époque je me demandais encore s’il allait pouvoir porter une équipe et passer au niveau supérieur. Puis tout à coup s’est arrivé.” Frazier

La suite on la connait, une fois l’obstacle Pistons passé, Jordan a enchaîné 6 titres, s’imposant comme le meilleur joueur de l’histoire pour beaucoup.