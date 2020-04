Andre Drummond n’a pas encore pris sa décision

Des semaines avant la deadline, le pivot des Pistons Andre Drummond s’est retrouvé au cœur des rumeurs de transferts, et si plus les jours passaient et plus on pensait qu’il resterait finalement aux Pistons, il a été envoyé à Cleveland. Il n’en veut pas aux Pistons d’avoir pris cette décision.

“Ça fait partie du jeu, du business, c’est juste que je me suis retrouvé au milieu de tout ça, et c’était vraiment une expérience différente pour moi. Est-ce que j’en veux à Detroit ? Non. Est-ce que j’ai quelque chose de négatif à en dire ? Non. Parce qu’au bout du compte c’était ma maison. Ils ont toujours été bons avec moi, donc je n’ai rien de négatif à dire à ce sujet. Je suis à Cleveland désormais et c’est tout ce dont je me préoccupe.” Drummond

Et il se sent bien à Cleveland.

“Cela se passait bien. Je jouais vraiment bien, j’avais ajouté quelques choses à mon jeu. Évidemment le tir à 3-pts est quelque chose sur lequel je bosse et je l’ai montré bien plus cette saison. Bien sûr il y a eu le trade et c’était sans aucun doute un environnement différent et une sensation différente. Mais je prends vraiment du plaisir jusque là. Les Cavaliers ont fait du super boulot pour que je puisse m’ajuster, m’acclimater à la ville et à l’équipe et c’était vraiment fun. C’est triste de ne pas avoir eu la chance de finir la saison avec eux.” Drummond

Il est possible que Drummond ne porte plus jamais le maillot des Cavaliers. En effet, l’intérieur possède une player option de 28.75 millions de dollars. Toutefois il se murmure qu’il devrait l’activer au vu du montant et donc rester un an de plus dans l’Ohio.

“Je n’ai pas vraiment trop réfléchi à ma décision, parce qu’évidemment nous ne pouvons encore rien faire.” Drummond

Via SB Nation