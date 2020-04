Walt Frazier sur le GOAT : “Si je devais en choisir un, ce serait Wilt Chamberlain”

Avec la diffusion de The Last Dance, une nouvelle fois le débat du G.O.A.T (meilleur joueur de l’histoire) est de nouveau sur le table. Pour beaucoup ce documentaire va renforcer Michael Jordan à cette place de meilleur joueur de l’histoire, mais pour Walt Frazier, qu’on voit dans le documentaire annoncer après la draft que Michael Jordan ne porterait jamais une équipe, il ne l’est pas.

“Je demande toujours quels sont les critères quand on parle du meilleur joueur de l’histoire. Si c’est Superman, alors c’est Wilt chamberlain. J’ai (Kareem) Abdul-Jabbar en tant que meilleur scoreur de l’histoire. Pour la polyvalence c’est Oscar Robertson. Pour les titres, c’est Bill Russell. Ce sont ces 4 gars. En fait, je dirais Wilt Chamberlain parce que lorsque nous jouions dans les années 70 et que nous prenions des vols commerciaux, tu passais par l’aéroport et les gens se disaient : ‘Tu es un Globetrotter ou Wilt Chamberlain?’ C’est tout ce que les gens connaissaient. Il n’y a que deux joueurs qui ont fait changer les règles dans le basket pro : George Mikan et Wilt Chamberlain. Ils ont dû neutraliser ces deux gars en changeant le jeu. S’il n’y avait pas eu Chamberlain, personne n’aurait entendu parler de nous. Je ne sais pas s’il y aurait eu une NBA, s’il n’y avait pas eu Wilt et Bill Russell. Je ne sais pas si la NBA y serait arrivée. Je trouve ça difficile de dire que Michael Jordan est le meilleur joueur de l’histoire. Mike est là-haut avec ces gars, mais si je devais en choisir un, ce serait Chamberlain.” Frazier