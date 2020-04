Bob Myers fasciné par The Last Dance et ce qui en ressort

Parmi les hommes clés de la dynastie Warriors, en tant qu’assistant GM, puis GM de l’équipe, Bob Myers a regardé avec attention les deux premiers épisodes de The Last Dance consacrés à une autre des meilleures équipes de l’histoire : les Bulls. Il est revenu sur ce qui ressortait à la vue de ces deux épisodes

“Quand tu regardes quelque chose comme ça, cela te rappelle à quel point il est difficile de garder une équipe ensemble. C’est ce que j’en retire. C’est difficile à comprendre. Même Jordan lui-même le dit ‘Nous gagnons, continuons d’essayer de gagner.’ Mais tu réalises qu’au milieu de tout ce succès, cette immense notoriété, toute l’attention qu’il y a, tout l’argent et toute la célébrité… C’est très difficile. C’est pour cela que les groupes de musique se séparent. Pourquoi cette équipe se séparerait ? Parce qu’à l’intérieur de tout ça, il y a tellement de dynamiques différentes. Et pour faire en sorte que tout reste soudé, il faut faire des sacrifices. Quand tu essaies de gagner, tu ne fais pas tout comme tu le souhaites. Mais tu gagnes…C’est presque fascinant à regarder. Tu vois ce qui s’est passé avec Pippen et les discordes. Je ne choisis même pas les Chicago Bulls pour aller remporter le titre, parce que c’est dans la nature humaine. Cela arrive à tout le monde. Les choses ont une durée de vie et elles prennent fin.” Myers

Deux fois dirigeant de l’année, Myers sait que pour gagner les joueurs doivent savoir se sacrifier et faire passer le collectif avec leur propre personne. Sans ça impossible de gagner

“Tout le monde veut être Michael Jordan. Pourquoi ne pas vouloir être ce gars ? Tu veux être le meilleur joueur dans la meilleure équipe du monde. Mais qui peut y arriver ? Quand tu vois ça, et c’est ce que je dis à mes joueurs, gagner est extrêmement difficile. C’est extrêmement difficile et mentalement c’est difficile. Les Spurs disent ‘Il faut dépasser ta simple personne.’ Je pense que ça résume bien ça. La chose la plus importante doit toujours être de gagner. Et c’est la plus difficile dans cet époque du sport où c’est ‘moi je’, les gens parlent de leur marque, ‘Je dois me concentrer sur ma marque.’ En passant, cela n’a rien à voir avec le fait de gagner. Ta marque n’a rien à voir avec le fait de gagner. Et quand tu interroges un gamin ou que tu parles à un gamin, et que tu assembles une équipe, plus tu utilises le mot gagner, mieux c’est. Nous célébrons les succès individuels peut-être encore plus que jamais. Mais la plus grande gratification c’est le succès collectif, et c’est peut-être la chose la plus difficile à faire : se sacrifier pour gagner. Donc j’espère que c’est ce qui en ressort.” Myers