Nike n’a pas encore communiqué sur la seconde signature shoe de Giannis Antetokounmpo, les Nike Zoom Freak 2, mais les premières images volées fuitent sur le net. Voici une version noire et blanche où on peut lire “Charles & Veronica” sous la semelle et “Greek” et “Freak” à l’arrière des chaussures.

Via Solebyjc