Tyler Herro : “Je n’ai besoin que d’un entrainement pour retrouver les sensations au tir”

Si certains joueurs ont des paniers chez eux et peuvent donc continuer à s’entraîner malgré l’obligation de rester chez soi, ce n’est pas le cas de tout le monde et il y a donc le risque que certains soient rouillés au moment de redémarrer la saison. C’est la préoccupation de beaucoup, mais pour le rookie Tyler Herro, ce n’est pas un problème, en tout cas au niveau des sensations.

Pour la condition physique, c’est autre chose.

Se maintenir en forme est une chose, avoir une forme pour pouvoir jouer un match NBA, encore plus de playoffs, c’est une tout autre histoire.

“J’ai mis le paquet sur le cardio, parce que je sais que la franchise veut qu’on soit en forme, dans la meilleure forme possible, au niveau du taux de gars et tout ça. Donc je fais attention à garder mon cardio. Tous les jours commencent à se ressembler, comme si ça n’allait jamais finir. Chaque jour est pareil. Mais Erik Spoelstra m’a appelé l’autre jour, il voulait s’assurer que je gardais une routine. Il a dit que c’était le plus important; on essaie vraiment de rester productif, que ce soit en lisant un livre ou en faisant un truc différent. On essaie de s’améliorer.” Erik Spoelstra.” Tyler Herro.