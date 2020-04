Myles Turner évoque les raisons de sa saison difficile

Surprenant lors de sa saison rookie avec 10,5 points et 5,5 rebonds, le pivot des Pacers Myles Turner avait réussi à se faire craindre dans la raquette des Pacers, mais depuis le début de l’exercice, il était en galère cette saison. Ses statistiques étaient en berne, et il a perdu de son impact sur le terrain.

Effectivement, alors que le joueur prend un tir de moins par match en moyenne, ses tentatives à trois points ont explosé (+ 1,6). Pas le même rôle qu’auparavant donc, et il n’a en plus pas été prévenu à temps selon lui.

“Cet été, l’organisation et Nate m’ont dit de travailler sur mon jeu au poste, qu’ils avaient besoin que je joue plus de possessions comme ça, qu’ils allaient me donner la balle au poste… Donc j’ai passé un été entier là-dessus. Ensuite, la saison commence et ils me disent : “OK, on a besoin que tu ailles près de la ligne à trois points en fait, que tu ouvres le jeu en te mettant dans le corner, que tu prennes plus de tirs primés. J’ai passé l’été à bosser sur un package, et ils me disent que je ne vais pas être utilisé de cette manière pendant le trainiing camp.” Myles Turner.