Chris Mullin se rappelle le jour où le jeune Chris Webber, 19 ans, a dominé face à la Dream Team

Pendant son cursus universitaire, Chris Webber a impressionné tout le monde sous le maillot de Michigan, et il formait avec Jalen Rose, Juawan Howard, Jimmy King et Ray Jackson le célèbre Fab Five. Aux côtés des meilleurs espoirs du pays qu’étaient Allan Houston, Jamal Mashburn ou encore Grant Hill, Webber a été choisi comme sparing partner de Team USA, la fameuse Dream Team, avant les Jeux Olympiques. Sauf que cette équipe de jeunes a tenu tête aux stars américaines.

Bon, Michael Jordan n’aurait apparemment pas joué pour ce qui a été la seule défaite de cette Dream Team.

L’ailier fort a impressionné Chris Mullin ce jour-là, alors qu’il n’avait que 19 ans. Une impression qui a pesé au moment de la draft 93. Les Warriors avaient transféré 3 premiers choix de draft et les droits de Penny Hardaway pour pouvoir le récupérer

“Je me rappelle qu’un an plus tard à la draft, je me suis assis avec le coach des Warriors de l’époque Don Nelson, et il avait plusieurs gars en tête : Shawn Bradley, Chris Webber et peut-être Penny Hardaway. Il m’a demandé ce que j’en pensais, et j’ai répondu : “Tout ce que je sais, c’est qu’un jour à San Diego (pendant ce fameux match ndlr), ce Webber a été le meilleur joueur sur le terrain, alors qu’il y avait aussi Larry Bird.” Chris Mullin.