Draymond Green : “Je voulais que Steve Kerr me fasse une remarque, pour que je puisse lui rentrer dedans. Il m’a écrit une lettre de 4 pages à la place”

Avoir Draymond Green dans son équipe n’est pas forcément une partie de plaisir. L’ailier fort se donne toujours à fond et son intensité est un très bon avantage pour ses coéquipiers. Mais il peut parfois créer des tensions, comme l’année dernière, quand lui est Kevin Durant s’étaient disputés pendant un match contre les Clippers. Et ce n’était pas la première fois que ce genre d’événements arrivait, puisque Green et son coach avaient déjà failli en venir aux mains en 2016. Sur le moment, Green avait eu peur d’être tradé, mais il n’en a rien été, et l’ailier fort a même été remercié par Kerr quelques mois plus tard. C’était lors de la remise du trophée de coach de l’année à Kerr.

“Draymond… Ne change jamais. Si tu regardes ça, continue de me gueuler dessus, et je vais faire pareil. C’est mieux comme ça, ça permet de nous donner cette envie de se battre dont l’équipe a besoin. Sans Draymond, on serait en difficulté. On serait trop calme et trop gentil. On a besoin de cette intensité, et il l’apporte chaque soir. Il y a toute cette émotion, tout ce feu… Et il embrase l’équipe.” Steve Kerr.

Un an plus tard, un événement les a rapprochés, comme le rapporte l’ailier fort.

“Cette engueulade entre lui et moi c’était à OKC, ça a explosé… C’était dingue. Il faut lui donner du crédit, il m’a compris. Il n’a pas simplement jeté l’éponge, il m’a compris. Lui et moi, on était rendu à un point où dans ma tête c’était : “S’il me dit une chose de plus, je vais lui en mettre plein la tronche.” Il ne m’a rien dit. Je voulais qu’il le fasse, qu’il dise quelque chose, comme ça je pouvais lui rentrer dedans. Il m’a écrit une lettre de quatre pages à la place. Je ne peux pas vous dire ce qu’il y avait d’écrit dedans, même aujourd’hui. J’ai lu la première ligne, et ça disait : “Draymond, je voulais t’écrire cette lettre. Je sais que les temps sont durs en ce moment, qu’il y a de la tension entre nous et que nous sommes dans une impasse. Tu es frustré, et ça commence à sortir.” J’ai fermé la lettre, et je l’ai balancée. Je me suis dit : “OK, il m’a compris, je n’ai pas besoin d’ajouter quoique ce soit. On était à Philadelphie… Je n’oublierai jamais. Juste avant, je parlais à mon coach en NCAA (Tom Izzo, de Michigan ndlr), je lui expliquais que j’en avais marre de Steve, que j’allais péter un câble. Après cette conversation, j’ai ouvert cette lettre, que j’avais depuis plusieurs joueurs. J’ai lu la première ligne et je l’ai jetée, je ne peux pas vous dire ce qu’il y avait après. Mais c’était cool, parce que je me suis dit qu’il m’avait compris. Il n’a pas dit un mot. C’était un coup de génie, je ne pouvais pas me disputer avec une lettre. C’était génial.” Draymond Green.

Via NBC Sports.