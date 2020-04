Le Français Yves Pons se présente à la draft NBA !

L’ailier français de Tennessee Yves Pons (20 ans, 1m98) a annoncé à Envergure qu’il a décidé de se présenter à la draft NBA. Le joueur des Volunteers sort d’une 3ème saison très intéressante lors de laquelle il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et a vu son temps de jeu et ses stats exploser. Il est passé de 2.2 points en 11.7 minutes à 10.8 points à 48.9% dont 34.9% de loin, 5.4 rebonds, 1.1 passe et surtout 2.4 contres, impressionnant pour un joueur de cette taille.

Champion d’Europe U16 en 2014 et 4ème du championnat d’Europe U20 l’an passé, Air Pons comme il est surnommé dans le Tennessee, possède des qualités athlétiques hors normes. SA grande force se sont ses qualités défensives et le gaucher a effectué des progrès intéressants derrière l’arc, mais il reste limité techniquement. Difficile de dire s’il pourra être drafté mais s’il l’est c’est pour son activité et ses qualités en défense et ce sera au mieux au second tour.