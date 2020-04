John Black sur l’équipe de tournage qui a suivi la dernière saison de Kobe Bryant : “Ils ont eu un accès sans précédent”

Avec la sortie de The Last Dance et les déclarations de John Ireland, commentateur des Lakers, qui a confié que des caméras suivaient les Lakers lors des deux dernières saisons de Kobe Bryant, ça parle beaucoup d’un possible documentaire sur la fin de carrière de Kobe Bryant. ESPN a mené sa petite enquête et en effet, une équipe de tournage a suivi tous les faites et gestes des Lakers et de Kobe. Il a été filmé notamment très souvent chez lui, et parfois la caméra tournait dans l’avion de l’équipe.

“Ils ont eu un accès sans précédent et de loin. Personne n’avait jamais eu un tel accès à une équipe. Nous les avons laissés faire tout ce que nous pouvions dans la limite des règles de la ligue, et parfois nous avons même laissé passer des choses pour leur permettre de faire encore plus.” John Black, en charge des relations publiques des Lakers pendant 27 ans, puis vice-président

On ne sait pas ce que vont advenir ces images suite au décès de Kobe Bryant en janvier, mais selon des sources proches du dossier, les images sont encore en phase d’édition et Kobe avait vu des images déjà éditées et avait donné son retour sur ce qu’il avait vu. ESPN rapporte que les plans au sujet de ce documentaire n’ont sans doute pas changé selon ces sources, toutefois le média n’a pas réussi à entrer en contact avec un représentant du Black Mamba à ce sujet.

Vanessa, sa femme, aura sans doute son mot à dire pour une sortie d’un tel documentaire, tout comme les Lakers.