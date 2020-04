Première bague de champion, maillots, chaussures… une grosse vente aux enchères d’objets liés à Kobe Bryant

86 d’objets ayant appartenu à Kobe Bryant vont être mis aux enchères en ligne jusqu’au 16 mai prochain. Parmi eux, des chaussures, des tenues d’échauffement, des maillots mais aussi une bague en or de 14 carats avec 8 diamants gravés au nom de la star des Lakers afin de représenter le bilan parfait (8-0) de Team USA aux Jeux olympiques de 2012.

On y trouve aussi un maillot signé ‘Pour Kobe’ de Sabrina Ionescu, récent 1er choix de la draft WNBA, et les filets du match Lakers – Sixers au Wells Fargo Center durant lequel LeBron James a pris la 3ème place du meilleur scoreur de l’histoire à Bryant.

« Nous pensons qu’il s’agit de la plus large collection de souvenirs de Kobe Bryant jamais vue au même endroit. Il y a quelque chose pour tout le monde. Nous pensons que les prix oscilleront entre 500 et 100 000$. » Ken Goldin de Goldin Auctions

Pour le moment, l’enchère la plus haute (28 000$) concerne une paire de chaussures adidas portée par Bryant lors du Game 5 des Finales 2001 contre les Sixers. La plus basse actuellement (125$) concerne un ballon de basket signé. En 2013 Goldin Auctions, salle de ventes installée dans le New Jersey, s’était retrouvée au cœur de la polémique en mettant en vente pour 450 000$ d’objets liés à Bryant et acquis via sa mère, Pamela. Bryant et ses parents étaient finalement parvenus à un accord et 6 objets seulement avaient été placés aux enchères, donc sa bague de champion 2000… offerte par Bryant à sa mère après la victoire contre Indiana. 62 565$ avaient été reversés à l’association caritative The Bully Project.

Cette nouvelle vente n’a aucun lien avec Pam et Joe Bryant, selon Goldin.

5% des profits reviendront à la Mamba and Mambacita Sports Foundation, créée par Vanessa Bryant (pas impliquée dans cette vente) après le décès soudain de son mari et de sa fille.

« La personne qui a récupéré la bague en 2013 est à l’origine de la vente. Il a été en possession de la bague pendant 7 ans et l’a vend aujourd’hui. Mais le reste des objets proviennent d’une variété de collectionneurs à travers le pays, et le monde. Nous en avons reçu de Chine et d’autres pays en dehors des États-Unis. » Ken Goldin

