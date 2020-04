Le tournant du divorce KD/Warriors selon Green : « Une fois il m’a dit : ‘S’ils continuent leurs conneries je me casse d’ici’»

2017, après 5 matchs Kevin Durant est élu MVP des Finales avec des moyennes de 35.2 points (55.2%, 47.4% à 3-points), 8.2 rebonds, 5.4 passes, 1.6 contre et 1 interception par match. En face, LeBron James a terminé la série à 33.6 points, 12 rebonds et 10 passes par match, devenant le premier joueur de l’histoire à signer un triple-double de moyenne en Finales. Selon Draymond Green, le traitement médiatique qui s’en est suivi a affecté l’ex-Warrior.

« Il a pris le meilleur sur LeBron (James) dans cette série. Il était énorme. Après ça c’était un peu : ‘Mince, Kevin devrait être le meilleur joueur en NBA actuellement vu ce qu’il a fait à LeBron’. Et puis tu allumes la télé lendemain et le titre c’est : ‘LeBron James toujours le meilleur joueur du monde ?’. Tous ces gens débattent et tout le monde dit que LeBron est toujours le meilleur joueur du monde. C’est là que j’ai senti quelque chose changer.

Quand on est revenus pour la saison 2017-18, Kevin n’était pas aussi heureux… tout d’un coup c’était genre : ‘Fuck, pourquoi Steph prend ce tir ? Fuck, il passe pas la balle’, ou ‘Pourquoi Klay prend ce tir ?’. Tout est devenu un problème. Il y avait des accrochages dans tous les sens… et ce n’était pas le cas l’année précédente.

Une fois KD m’a dit : S’ils continuent leurs conneries je me casse d’ici’. K et moi étions très proches… Steve Kerr annonçait un système pour lui et il était genre : ‘Je ne veux pas d’un putain de système, je veux que tu les fasses jouer de la bonne manière’. Et il répondait : ‘Attends, de quoi tu parles ? Tu dis que tu as besoin du ballon et que tu veux le ballon, mais ensuite j’appelle un système pour toi et tu dis que tu n’en veux pas ?’. Donc le problème était plus profond que ça. En 2018, on gagne. Là je me dis qu’il ne reviendra pas. Mais il a pensé au three-peat, au fait que personne ne fait ça… je pense qu’il est revenu pour ça. Mais son cœur n’était plus là. Il avait en quelque sorte un pied dedans et un pied dehors dès le début de la saison. » Draymond Green