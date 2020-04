Gary Payton et Karl Malone avaient prévu le coup; « Tu sais que je veux aller à L.A., je veux prendre le soleil, quitter ce froid »

Leur quête de titre toutes deux victimes des Bulls de Michael Jordan dans les années 90, Gary Payton et Karl Malone se sont retrouvés dans la même équipe à Los Angeles en 2003, dans l’espoir d’enfin mettre la main sur une bague de champion. Une association, Payton l’a révélé dans le podcast All The Smoke, pensée bien avant cet été-là.

« Karl et moi avions prévu de jouer ensemble. Ça faisait deux All-Star Games qu’on en parlait. On savait qu’on ne resterait pas dans nos deux équipes respectives longtemps parce que nos propriétaires voulaient plutôt miser sur de jeunes joueurs. Donc il m’a toujours dit qu’on allait jouer ensemble.

On est devenu free agents et là d’un coup, Magic a commencé à nous appeler pour nous dire que les Lakers nous voulaient, nous voulaient, nous voulaient. Karl m’a appelé et m’a dit : ‘Tu sais que je veux aller à L.A. Je veux prendre le soleil. Je veux quitter ce froid, je veux quitter toute cette merde. Faisons-nous plaisir pour la fin de notre carrière et allons faire ce qu’on sait faire. On pourrait signer là-bas pour 2 ans, puis rempiler et terminer notre carrière là-bas, ce serait fun’. Il a dit : ‘Je prendrais moins d’argent, prends le plus gros chèque pour toi’. Et c’est ce qu’on a fait. »