Stephen Curry sait qu’il peut être agaçant : « Ça m’énerverait sûrement »

Ces dernières années, on a souvent accompagné les vidéos des exploits de Stephen Curry avec la légende suivante : « L’insolence ! ». Shoots culottés et dribbles effrontés conclus sur un grand sourire Colgate et la frontière entre la confiance et l’arrogance devient parfois difficile à déterminer pour les fans devant leur télé, le meneur des Warriors lui-même l’admet.

« Je comprends qu’on puisse l’interpréter de cette manière. Si j’étais de l’autre côté, ça m’énerverait sûrement. Quand je fais un shimmy ou un truc comme ça, parfois ça repousse un peu la ligne invisible entre le fait de s’amuser et le manque de respect. Mais je peux aussi l’encaisser quand c’est dans l’autre sens. CP (Chris Paul) m’a mis un 3-points sur la tête en finales de Conférence et m’a fait suivi jusqu’à l’autre bout du terrain en faisant un shimmy ensuite. J’ai aussi été de l’autre côté et je peux l’encaisser. Je ne suis pas sensible. » Stephen Curry

via NBC Sports