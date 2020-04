Joe Ingles : “Chaque semaine qui passe, on dirait qu’il y a de moins en moins de chances que nous puissions retourner jouer”

La NBA est suspendue depuis le 11 mars et on n’a sans doute jamais été autant dans le flou concernant le devenir de la saison 2019-20. Il y a une semaine Adam Silver confiait qu’aucune décision ne serait prise avant le 1er mai et de plus en plus sont pessimistes sur une reprise, notamment l’ailier du Jazz Joe Ingles.

“Au départ, quand nous étions à OKC, je pensais que nous serions en quarantaine pendant deux semaines et qu’ensuite nous repartirions, genre que ça durerait 2 ou 3 semaines, puis que nous pourrions rejouer. Évidemment c’était vraiment le début, je n’en savais pas autant que j’en sais maintenant sur tout ce qui se passe. Mais honnêtement, de mon point de vue, à chaque semaine qui passe, on dirait qu’il y a de moins en moins de chances que nous puissions retourner jouer.” Joe Ingles

Tous continuent de s’entretenir physiquement, mais tous ne sont pas égaux à ce niveau. Certains n’ont par exemple pas de quoi jouer au basket. Ça a été le cas du Boomer au début, mais il a finalement pu se faire installer un panier

“Honnêtement je n’avais jamais eu de panier, si ce n’est ce petit panier en plastique pour les gamins. Il y a deux semaines, j’ai signé un deal avec Life time (salle de sport), j’ai appelé le gars et il m’a apporté un panier. Tout le monde à Utah en a un à l’heure actuelle, donc nous pouvons au moins prétendre que nous faisons du shoot.” Joe Ingles

Via Salt Lake Tribune