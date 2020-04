Pourquoi Dennis Rodman a dû s’excuser après de Scottie Pippen avant de pouvoir rejoindre les Bulls

Avant d’officialiser l’arrivée de Dennis Rodman à Chicago en 1995, ce dernier a été prié de s’excuser en personne auprès de Scottie Pippen par Phil Jackson. La raison de cette demande ? Dans le Game 4 des finales de conférence Est 1991 (celui où les Pistons ont quitté le terrain sans serrer la main des Bulls), Rodman, alors membre des Pistons, avait dangereusement poussé Scottie Pippen (6 points de suture au niveau du menton pour lui) et écopé d’une faute flagrante puis d’une amende de 5000$. Il avait ensuite envoyé une lettre d’excuse au lieutenant de Michael Jordan, passé 4-0 dans cette série avec Chicago.

« Quand j’ai été transféré de San Antonio à Chicago, j’ai été chez Jerry Krause et lui, Michael Jordan, Scottie Pippen, moi, sa femme, trois chiens, un chat et Phil Jackson étaient là. Nous étions tous là dans la maison de Jerry Krause, assis en triangle. On ne s’est pas parlé du tout, c’était une réunion orientée business. Et Phil est venu me voir et m’a dit : ‘Dennis, avant qu’on te mette dans l’équipe, tu pourrais me rendre un service ?’. Je lui demande quoi et il me dit : ‘Tu pourrais aller voir Scottie Pippen et lui dire que tu es désolé ?’. J’ai répondu : ‘Désolé pour quoi ?’. Il a dit : ‘Tu sais, pour ce qui s’est passé dans cette série en 91’. J’ai dit : ‘Tu veux que je m’excuse pour ça ?’. Il a dit : ‘Tu veux bien le faire s’il te plaît ?’. J’ai dit d’accord. Je suis allé voir Scottie et j’ai dit : ‘Scottie, je suis désolé pour ça man, tu sais, de t’avoir poussé en sortie’. Scottie a dit : ‘T’en fais pas, c’est bon, c’est bon, on veut juste gagner un titre’. Il m’a demandé : ‘Tu es avec nous ?’, j’ai dit : ‘Carrément oui, je suis avec vous !’. C’est comme ça que j’ai signé le contrat. Il fallait que je m’excuse d’abord auprès de Scottie (rire). » Dennis Rodman