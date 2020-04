Le Français Joel Ayayi se présente à la draft NBA !

Après Yves Pons hier, et après Théo Maledon et Killian Hayes, aujourd’hui on apprend que l’arrière français Joel Ayayi (20 ans, 1m96) va aussi se présenter à la draft. On ne savait pas trop si le joueur de Gonzaga allait se présenter dès cette année, mais c’est le cas et il semble qu’il va surtout tâter le terrain puisqu’il ne devrait pas engager d’agent. Il a la possibilité de s’inscrire à la draft et de revenir à la fac s’il n’a pas de promesse de draft.

Après une première saison difficile en NCAA, le Français a explosé avec les Zags, bénéficiant d’un concours de circonstances pour devenir titulaire et rapidement indispensable aux siens. Le Bordelais a tourné à 10.6 points à 48.3% dont 34.5% à 3-pts, 6.3 rebonds, 3.2 passes et 1.3 interception en 29.4 minutes, même si ses stats ne rendent pas justice à son apport.

Difficile d’anticiper où il pourra être drafté et on peut penser qu’il aimerait une promesse au premier tour, à voir si ce n’est pas un an trop tôt. Impossible à dire.

Médaillé de bronze au Championnat du monde U19 et au Championnat d’Europe U18, Ayayi est un gros bosseur et a fait de gros progrès, en plus de posséder un physique très intéressant pour son poste. Bon défenseur, il a progressé au shoot, dans le playmaking, la gestion du ballon et il possède un sens inné du rebond.

Pour en apprendre plus sur lui :