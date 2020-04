Espagne : Sergio Scariolo sur le point de prolonger jusqu’en 2024

Début avril Sergio Scariolo expliquait qu’il hésitait à rempiler à la tête de l’équipe d’Espagne et devait avoir une discussion avec sa famille à ce sujet. En confinement au Canada, il a confié que les choses avaient bien avancé et il est actuellement en négociation avec la fédération pour un nouveau contrat.

“En effet, nous sommes en discussions pour une prolongation de contrat jusqu’aux Jeux Olympiques 2024. Les deux parties souhaitent continuer leur collaboration. J’en suis très heureux, mais nous devons encore finaliser le contrat.” Scariolo

L’Italien possède tout simplement un des plus grands palmarès de l’histoire du basket FIBA. Avec l’Espagne c’est une médaille d’argent et une en bronze aux JO, une coupe du monde et trois Eurobasket, tout simplement.

Via Eurosport