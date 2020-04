A partir du 1er mai les franchises pourront rouvrir, dans la mesure du possible, leur centre d’entraînement à leurs joueurs

Nouvelle importante rapportée par Woj. La NBA a annoncé aux franchises NBA qu’à partir du 1er mai elles pourront rouvrir leur centre d’entraînement à leurs joueurs si elles se trouvent dans des villes et des Etats qui auront assoupli leurs mesures de confinement.

Toutefois cela ne veut pas dire que les équipes vont reprendre l’entraînement, mais les joueurs pourront s’y rendre pour un travail individuel. Les règles seront sans doute les mêmes que celles du tout début de la suspension de la saison (pas plus d’un joueur par demi-terrain par exemple).

A noter que pour les équipes dans des villes et Etats où les règles de confinement restent strictes, la NBA serait en train de travailler sur des solutions.

C’est une toute petite étape et cela n’est pas une indication que la saison va reprendre. Rappelons qu’Adam Silver avait annoncé la semaine passée qu’aucune décision ne serait prise avant le 1er mai.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN.

