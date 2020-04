Klay Thompson attend le feu vert

Blessé au genou lors des dernières finales, Klay Thompson est toujours en phase de rééducation et pas simple pour lui de la continuer sans pouvoir se rendre aux installations de la franchise, entouré des préparateurs. Comme tout le monde, il prend son mal en patience et continue sa rééducation comme il peut. Son père Mychal a donné de ses nouvelles à USA Today

“Il est frustré de ne pas pouvoir bosser avec ses coéquipiers. Il bosse tout seul comme tout le monde. Il ne peut pas bosser en groupe avec d’autres gars. Il faut trouver un endroit pour shooter et faire tes propres exercices. Mais ces gars savent quoi faire. Tu fais tes sprints tout seul et tu peux trouver une salle vide. Tu te procures la clé d’une salle vide et tu vas shooter. Tous ces gars ont accès à une salle.” Mychal Thompson