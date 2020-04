Dennis Rodman avait “l’autorisation” de sécher certains entraînements ; Michael Jordan : “Il rendait dingue Phil Jackson”

Lorsque Dennis Rodman a rejoint les Bulls en 1995 en provenance des Spurs, sa réputation le précédait. Connu pour être un joueur “à part”, The Worm sera d’ailleurs au centre de l’épisode 3 de The Last Dance. L’année du dernier sacre des Bulls, l’ailier fort avait annoncé “avoir besoin de vacances” en plein milieu de la saison.

“Dennis le [Phil Jackson] rendait dingue. Quand Scottie est revenu, Dennis voulait prendre des vacances. J’arrive à l’entrainement, Phil vient me voir et me dit ‘Dennis veut te parler d’un truc.’ Quand Dennis veut me parler, c’est toujours pour un truc que je n’ai pas envie d’entendre. Donc Dennis me dit ‘J’ai besoin de vacances.’ J’ai regardé Phil du genre ‘Mais qu’est-ce qu’il raconte ?’. J’ai dit à Phil : ‘s’il y en a bien un qui a besoin de vacances, c’est moi. Puis on a dit à Dennis ‘Mais qu’est ce que tu vas faire ?’. ‘Je veux aller à Vegas’ il a répondu. Si tu laisses ce gars partir en vacances, on ne le reverra plus. Si tu le laisses aller à Vegas, c’est sur qu’on ne le verra plus.” Michael Jordan

Le n°91 avait même zappé un entrainement entre le Game 3 et 4 des finales de la même année pour assister à un combat de catch. Pour Steve Kerr, le groupe et l’ensemble de la franchise avaient compris que Rodman était un joueur spécial, auquel il fallait s’adapter.

“Il y avait une vraie entente qui existait et qui permettait de donner à Dennis la liberté dont il avait besoin. Ce n’était pas un truc dont nous nous plaignions quand il ne venait pas à l’entrainement. Nous comprenions en quelques sortes qu’il était indépendant et il avait tellement fait pour l’équipe que nous lui accordions cette liberté.” Steve Kerr

Rendez-vous demain donc, pour en savoir plus sur l’extravagant Dennis.