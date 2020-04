John Salley : “J’ai dit à Michael Jordan ‘Kobe t’aurait botté le cul’, et Charles Oakley m’a mis un coup de poing dans l’estomac”

John Salley a été le premier joueur de l’histoire à remporter 3 titres avec 3 équipes différentes. Membre des Pistons lors les titres en 1990 et 1991, puis des Bulls en 96 et enfin des Lakers en 2001, l’intérieur a joué aux côtés des meilleurs joueurs de la décennie, dont Michael Jordan et Kobe Bryant. Un jour où il a “osé” dire que Kobe était meilleur, en présence de Charles Oakley.

Sur ESPNews, il se remémore la scène :

“Charles Oakley était dans les parages. Au cas où vous ne le savez pas, il était le garde du corps de Michael Jordan, et il ne m’aimait pas. Donc j’ai regardé Michael et en posant ma main sur son épaule je lui ai dit ‘A 27 ans, le gamin [Kobe] t’aurait botté le cul.”

John, qu’est-ce qu’il t’a pris de dire ça devant Charles Oakley ?

“Ni une ni deux, Charles Oakley est arrivé et m’a mis un coup de poing dans l’estomac. Mais de la façon dont il voulait frapper Dolan (propriétaire des Knicks). Pas de la manière dont il a poussé le vigile. Il s’est lâché sur moi. Je l’ai vu au dernier moment donc j’ai essayé de contracter un peu. Mais il m’a vraiment défoncé. Michael était genre ‘C’est bon Charles, tu sais que Sal est fou. Il était juste en train de plaisanter. Il plaisantait.’ Oakley disait ‘Je n’aime pas quand il dit des trucs comme ça sur toi.’ Je sais qu’il voulait me frapper depuis les années 80, mais là il m’a cogné de toutes ses forces. J’étais en costume, je n’allais pas me défendre et me battre contre lui. Je suis un “karaté man“, je souffre juste de l’intérieur.” John Salley

Un trophée de plus au tableau de chasse de Charles Oakley.

Via NBC Sports