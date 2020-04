Dirk Nowitzki : “Tim Duncan est le meilleur ailier fort de l’histoire”

Hier c’était l’anniversaire de Tim Duncan, 44 ans, Hall of Famer de la cuvée 2020. L’intérieur, 2 fois MVP, 5 fois champion NBA, est considéré par beaucoup comme le meilleur ailier fort de l’histoire. C’est en tout cas ce que pense un autre concurrent de poids et futur Hall of Famer : Dirk Nowitzki.

“C’est le meilleur ailier fort de l’histoire. Il avait ce jeu face au panier, dos au panier, le shoot avec la planche. Il avait un hook des deux côtés. C’était un défenseur exceptionnel avec un QI basket super élevé. Il avait la panoplie complète” Dirk

Ce fameux shoot avec la planche c’était la spéciale de Tim Duncan, un des rares en NBA à utiliser cette arme. Il l’a élevée au rand d’art.

“Timmy disait qu’il y avait un endroit sur la planche où peu importe à quel point tu shootes fort, ça rentre à tous les coups. Donc c’est ce qu’il visait à chaque fois. Voilà comment il a perfectionné son shoot avec la planche ou a fait grandir son amour pour ce shoot avec la planche.” Malik Rose, ancien coéquipier et assistant GM des Pistons

Pour Jason Kidd, qui aurait pu être son coéquipier, et qui a surtout été son adversaire lors des finales 2003, ce shoot était un cauchemar.