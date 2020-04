Les Chicago Bulls ont trouvé leur nouveau GM chez les Sixers

Un peu moins de deux semaines après l’embauche d’Arturas Karnisovas en tant que vice-président des opérations basket (en lieu et place de John Paxson, relégué à un poste de conseiller), les Bulls ont trouvé un successeur à Gar Forman en tant que GM : ce sera Marc Eversley.

Né au Canada, Eversley est passé par les Sixers (vice-président player personnel), les Wizards, les Raptors et Nike. En 2018, Philadelphie lui avait déjà donné la permission de postuler pour le poste de GM chez les Charlotte Hornets.

Il faisait partie de 4 autres candidats pour le poste avec Mark Hugues (assistant GM, Clippers) Matt Lloyd (assistant GM, Magic) et Michael Finley (vice-président, Mavs).

Eversley will become the first African-American GM in franchise history. He comes to the Bulls after runs that included the Sixers, Wizards, Raptors and Nike. Michael Reinsdorf has fully remade the Bulls front office. https://t.co/O4OYz4MxMe

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2020