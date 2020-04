La NBA repousse la réouverture des centres d’entraînement

Samedi soir Woj rapportait que la NBA avait annoncé aux franchises qu’à partir du 1er mai elles pourraient rouvrir leur centre d’entraînement à leurs joueurs si elles se trouvaient dans des villes et des Etats qui auront assoupli leurs mesures de confinement.

Mais à l’image des Atlanta Hawks, dont le président Travis Schlenk a confié à ESPN qu’il n’ouvrirait pas vendredi aux joueurs, préférant attendre de voir ce qui va se passer dans l’État, toutes les franchises ne seraient pas très chaudes à l’idée que les centres d’entraînement soient rouverts dans certains États et pas d’autres.

La NBA vient ainsi de transmettre un nouveau plan aux franchises pour les informer qu’aucun centre d’entraînement ne pourra être ouvert avant au moins le 8 mai.

Cela sera pour du travail individuel et pas plus de 4 joueurs à la fois dans la salle. Aucun coach ou assistant coach ne pourra être présent.

A noter que les joueurs ont interdiction d’utiliser des installations qui ne seraient pas celles de l’équipe.

There's some expectation the NBA could move that re-opening date back from Friday — perhaps a week or so — especially with Hawks now holding off on re-opening their facility until they have a better sense of how loosening of restrictions impacts region. https://t.co/0vsP7L6WJT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2020