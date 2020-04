Voyages NBA : pré-inscrivez-vous pour ne pas laisser passer votre chance de vivre votre rêve NBA aux Etats-Unis !

Pour la toute première saison de notre agence de voyages Trip Double, vous avez été très nombreux à partir avec nous, même si malheureusement la saison a dû être écourtée. Vous êtes près de 500 à nous avoir fait confiance pour vivre une aventure inoubliable aux Etats-Unis, à New York, Los Angeles, Boston ou encore San Antonio lors du retrait de maillot de Tony Parker.

Malgré les temps difficiles pour les agences de voyages, la nôtre y compris, nous allons relancer une nouvelle saison de voyages pour l’exercice NBA 2020-21, dont on attend encore d’avoir plus d’informations. Toutefois, il n’est pas trop tôt pour commencer à se projeter et à planifier votre aventure Trip Double. Il y a eu beaucoup de déçus cette saison en raison d’une très grande demande, certains voyages étant complets en 48, voire même 24 heures. Pour mettre toutes les chances de votre côté, mais aussi pour qu’on puisse anticiper au mieux la demande et vous proposer encore plus de voyages et de destinations, nous vous proposons une pré-inscription.

Le principe ? Via le formulaire ci-dessous vous vous positionnez, gratuitement et sans engagement, sur une ville où vous souhaitez partir :

Nous mettons en place une liste de priorité pour chaque destination , sur la base du premier arrivé, premier sur la liste.

, sur la base du Les personnes sur la liste seront contactées tour à tour via email avant la sortie publique de chaque voyage de la destination concernée.

Vous aurez alors 24 heures pour prendre une décision. Au-delà vous perdrez la priorité.

Indiquez également les dates qui pourraient vous convenir qu’on puisse répondre au mieux à la demande à la sortie du calendrier NBA.

A noter que nous souhaitons diversifier les destinations proposées et outre New York, Los Angeles et Boston, nous tenterons d’organiser des voyages à Miami, San Francisco, New Orleans, ou encore Chicago, voire même d’autres villes si la demande est forte.

Pour en savoir plus sur le contenu de nos voyages, ou encore les prix que nous pratiquons, rendez-vous sur TripDouble.com