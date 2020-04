Autour de quelle jeune star construire son équipe : Zion Williamson, Luka Doncic, Ja Morant ou Trae Young ?

Ces deux dernières saisons, 4 jeunes stars se sont déjà affirmées comme des franchise players en puissance, voire même le sont déjà. Il y a le rookie de l’année Luka Doncic, et son dauphin Trae Young, mais aussi les rookies Ja Morant et Zion Williamson, qui sont déjà les hommes clés de leur équipe.

ESPN a mené sa petite enquête pour savoir autour de qui les franchises NBA préféreraient construire leur équipe. Le média a interrogé 20 personnes, GM, coachs et scouts et le résultat est sans appel en faveur de Luka Doncic, qui recueille 17 des 20 voix. Il devance Zion et Ja Morant. Aucun n’aurait envie de construire autour de Trae Young

1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL Luka Doncic 17 3 – – 77 Zion Williamson 1 11 7 1 52 Ja Morant 2 6 9 3 47 Trae Young – – 4 16 24

Pas vraiment surprenant quand on voit le Slovène déjà dominer la ligue et porter les Mavs en playoffs.

“On sait déjà ce que Luka vaut et c’est un joueur d’élite. Donc il faut se tourner vers le joueur qui est sûr.” Un GM de la conférence Ouest “Luka a la taille, c’est un créateur d’élite et il y a aussi le shoot. Il a un impact sur les victoires. Je ne pense pas qu’il va simplement pouvoir continuer de maintenir son niveau de jeu, il a la capacité de devenir encore meilleur.” Un dirigeant de la conférence Ouest.

Certains seraient prêts à parier sur Ja Morant, pour son potentiel qui semble énorme, mélange d’énormes qualités athlétiques, de playmaking et un instinct de tueur.

“Je vois son potentiel. Il va devenir plus costaud. Les Grizzlies pensent qu’il est un tueur. Son potentiel réside dans ses qualités athlétiques. Doncic est peut-être déjà arrivé à son meilleur niveau parce qu’il est limité athlétiquement. Aujourd’hui je choisirais Luka, mais pour la suite, je dis Ja en raison de ses qualités athlétiques hors normes, il a le caractère d’un grand et il va progresser au shoot.” Un scout “Je ne sais pas si Luka peut devenir meilleur qu’il ne l’est déjà. Il est vraiment bon, mais c’est peut-être ce qu’il restera, un très bon joueur. Cependant Ja peut progresser au niveau du shoot, son équipe va devenir meilleure autour de lui et il rend les joueurs autour de lui meilleurs. Je pense qu’il peut impacter le jeu des deux côtés du terrain.” Un dirigeant de la conférence Est

Quant à Zion, les doutes résident notamment dans sa capacité à tenir la route physiquement.

“Je prends Luka juste en raison des inquiétudes concernant la santé de Zion. Si Zion reste en bonne santé, je pense qu’il sera MVP. Voilà à quel point il est bon.” Un coach de la conférence Ouest “Pourquoi je l’ai mis 3ème ? En raison de sa santé. Il serait numéro 1 autrement. Il y a d’autres gars qui vont être excellents pendant plus de 10 ans. Il y a juste trop de risques avec Zion. Maintenant, si je ne me projette pas sur le long terme et que je veux devenir meilleur maintenant, je le prends. Il est tellement unique et parfait pour la NBA d’aujourd’hui.” Un scout de la conférence Ouest

Trae Young se retrouve lui dernier, notamment en raison de ses grandes difficultés défensives, qui risquent de le suivre durant toute sa carrière.

“Trae arrive clairement en 4ème position en raison de sa défense. Je ne pense pas que tu puisses gagner alors que sa défense est si mauvaise.” Un dirigeant de la conférence Est “Etre un shooteur d’élite avec ce range a tellement de valeur. Mais le truc avec Trae c’est : est-ce qu’il devient James Harden, et tu te dis que tu vas construire autour de lui, car il est tellement bon que tu peux gagner 55 matchs, ou alors cela ne fonctionne pas avec d’autres meilleurs joueurs, comme un Russell Westbrook, donc tu dois minimiser son rôle ?” Un dirigeant de la conférence Est.

Via ESPN