Zach LaVine : “Je pense que je suis un All-Star mais j’ai de plus grands objectifs que d’être All-Star “

Avant la saison Zach LaVine avait clairement annoncé ses ambitions : devenir All-Star. Malgré une belle saison sur le plan individuel et statistique (25.5 points, 4.8 rebonds et 4.2 passes), cela n’a pas suffi, la faute aux résultats collectifs de l’équipe, décevants.

“J’ai pris note et je l’ai utilisé comme motivation l’an passé. Je pense avoir fait une saison du calibre All-Star l’an passé aussi. Mais ce que j’ai appris c’est que dans le basket tout vient avec les victoires. Je veux vraiment être simplement un winner parce que tout le monde en retire les bénéfices. C’est quelque chose que tous les grands joueurs font. Peu importe que tu mettes 40 points par rencontre, on ne te verra pas comme un winner si tu ne gagnes pas. Au lycée et la fac j’ai toujours gagné. Maintenant je veux le faire en NBA. Et quand c’est le cas, je pense que tu as la reconnaissance que tu mérites. Je prendrai ça avec un grain de sel. Je pense que j’étais un All-Star. Je pense que je suis un All-Star. Mais j’ai de plus grands objectifs que d’être All-Star au vu du travail que je fournis. Quand je commencerai à gagner, je pense que ça viendra.” LaVine

Il reste satisfait de sa production

“J’ai juste continué à bosser dur. Évidemment je me fixe des objectifs chaque année et je continue de le faire. Il faut croire en vous, évidemment, et c’est quelque chose qui ne me surprend pas parce que je pensais pouvoir le faire, je m’en pensais capable. Mais il faut aussi passer des paroles aux actes. Il faut cravacher sur le terrain et faire ce qu’il faut. J’étais content de pouvoir être mis dans cette position et il faut en tirer profit quand des opportunités se présentent. Depuis le premier jour que j’ai été transféré aux Bulls, j’ai le sentiment d’avoir fait ça.” LaVine

Gagner c’est le plus difficile en NBA et la première étape pour lui et les Bulls c’est déjà de faire les playoffs.

“Je suis extrêmement affamé. C’est quelque chose que je veux faire et je veux progresser. La chose la plus difficile dans le sport c’est d’apprendre à gagner. Cela me motive parce que j’ai accompli beaucoup de choses, mais ça, ce n’est pas encore le cas. Je suis impatient d’avoir l’opportunité d’y aller et de montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire, pas simplement moi, mais l’équipe. Les gens nous mettent de côté et il faut prendre ça et l’utiliser comme motivation.” LaVine

Cette saison LaVine s’est aussi affirmé dans un rôle de leader, dans lequel il a encore des progrès à faire.

“Je pense qu’il faut progresser dans ce rôle. Ça a été quelque chose d’important pour moi à apprendre. Cela ne vient pas comme ça dès le premier jour, il faut de l’expérience et des hauts et des bas. J’ai juste trouvé ma voix. J’ai toujours mené, même quand j’étais rookie, je menais avec mon éthique de travail, le fait que je jouais dur, ce genre de choses. Mais quand tu es le leader de l’équipe, il faut faire bien plus que ça. Il faut donner de la voix, il faut être à la salle, il ne faut jamais se relâcher, il faut être celui qui rend des comptes et il faut se saisir de ce rôle. Je pense que j’ai fait du bon boulot, mais évidemment je vais continuer de progresser avec l’expérience. Je vois ça de cette façon : si tu es le meilleur joueur et le leader de cette équipe, alors tu n’as aucune excuse. Tu vas sur le terrain, tu te donnes à fond, même si tu fais des erreurs, parce que tu es celui qui mène et qui est au front.” LaVine

Via Hoopshype