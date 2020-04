LE moment charnière pour les Bulls selon B.J. Armstrong : « Notre moment de vérité »

93-74, c’est le score sur lequel les Bulls se sont inclinés dans le match 7 des finales de conférence Est 1990, contre Detroit. Un moment charnière pour la franchise selon B.J. Armstrong, derrière Craig Hodges au poste 1 à l’époque.

« S’il y a eu un moment dans ma carrière, dans notre carrière en tant que groupe, en tant qu’équipe, en tant qu’organisation… le Game 7 des finales de conférence Est 1990. C’était notre moment de vérité. C’était le moment où on allait soit le faire soit rentrer chez nous et pleurer à propos de ce qu’on aurait pu, ce qu’on aurait dû faire.

Donc s’il y a bien un match dont je me souviens, c’est ce Game 7 parce que c’est à ce moment-là qu’on a fait le choix du dévouement les uns envers les autres, qu’on a pris l’engagement de jouer comme on allait jouer et de devenir qui on allait devenir. C’était notre moment de vérité. » B.J. Armstrong