Rip Hamilton : “Michael Jordan m’a dit ‘Rip, ajoute ça à ton jeu. C’est le move le plus difficile à défendre'”

Quand on pense à Rip Hamilton on pense à deux choses : son masque, mais aussi son fameux jeu à mi-distance. Il a fait toute sa carrière grâce à un impressionnant sens du démarquage et une fiabilité impressionnante à mi-distance. Et quand on lui demande de raconter une histoire sur Michael Jordan, maître du jeu à mi-distance, il confie que c’est grâce à MJ qu’il a développé une telle arme.

“Il y a une anecdote qui ressort du lot, c’était quand je l’affrontais à l’entraînement. Quand les gens regardent mon jeu à mi-distance, ils disent que j’en ai un des meilleurs de l’histoire, mais c’est en grande partie grâce aux entraînements avec MJ. Je me rappelle une fois face à lui, où il a fait deux dribbles appuyés vers le panier, et shooté en pull-up. Il m’a dit ‘Rip, ajoute ça à ton jeu. C’est le move le plus difficile à défendre.’ Et j’étais là : ‘pourquoi ? Il m’a dit que c’était parce que le défenseur reculait donc il ne pouvait pas sauter aussi haut pour contrer le shoot. Il est toujours en déséquilibre et toi tu es bien équilibré. Beaucoup de gars dans la ligue me demandaient : ‘Comment tu as fait pour développer un si bon jeu à mi-distance ?’ C’est grâce aux outils de Michael Jordan. Grâce à l’opportunité que j’ai eue de le côtoyer pendant mes deux années à Washington.” Rip

Via Bleacher Report