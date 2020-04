Sacramento Kings : Vlade Divac et Luke Walton partis pour rester ?

Malgré certaines spéculations qu’il pourrait y avoir des changements aux Kings au vu de la décevante saison 2019-20 jusque là, si on en croit The Athletic le président Vlade Divac et le coach Luke Walton devraient rester en poste pour la saison prochaine. Il est à noter que leur contrat court jusqu’en 2022-23.

En février dernier The Athletic rapportait que le propriétaire Vivek Ranadive et certains de ses associés étaient de plus en plus frustrés par le front office et le coaching. Le proprio aurait fait part de sa frustration au sujet des décisions du front office et du coaching staff dans des discussions avec ses associés, mais aussi à Vlade Divac, Luke Walton ou encore le GM Peja Stojakovic dans un groupe de discussion privé.

Toutefois, après la sortie de ces rumeurs, les Kings ont relevé la tête en remportant 7 de leurs 10 matchs après le All-Star Break et se sont replacés dans la course aux playoffs, à 3.5 matchs des Grizzlies. Cela a dû jouer en leur faveur.