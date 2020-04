Stephen Curry sur The Last Dance : « Il y avait tellement plus de mystère à l’époque »

Dans une apparition dans The Rory (McIlroy, golfeur pro, star du circuit PGA) & Carson (Daly, présentateur télé) Podcast mardi, Stephen Curry a expliqué avoir appris quelque chose sur lui durant le confinement…

« Je ne suis pas un très bon prof remplaçant de CE1, on a découvert ça (rire). » Stephen Curry

Le meneur a trois enfants à la maison : deux filles, Riley et Ryan (7 et 4 ans) et un garçon, Canon (1 an). Mais les devoirs ne l’ont pas empêché de savourer les premiers épisodes du documentaire The Last Dance.

« Man, dans le doc sur MJ, on voit bien combien les ères sont différentes. Il y avait tellement plus de mystère à l’époque. Tu vois Jordan, Pippen et Rodman à la télé, tu regardes un match, et puis tu ne les revois plus ou ne les entends plus jusqu’au prochain match. J’en apprends beaucoup sur le leadership. Ça montre aussi les exigences qui nous sont imposées en tant qu’athlètes professionnels. Il y a toutes ces choses avec lesquelles il faut jongler quand tu es sous le feu des projecteurs comme ça, c’est dingue. Je sais qu’il a dit que peu de gens allaient l’apprécier après avoir regardé ce documentaire en raison de sa très forte personnalité mais ce que MJ partage avec le monde entier actuellement, j’adore ça parce que c’est ça la mentalité d’un champion. » Stephen Curry

Quand à la reprise éventuelle de la saison NBA, qui semble s’éloigner de jour en jour, Curry fait comme tout le monde, il attend.

« On est dans le ‘wait-and-see’. Même Chris Paul, qui est à la tête de notre syndicat des joueurs, a reconnu, comme tout le monde, que le sport est tout en bas du ‘mât totémique’. Que c’est le virus qui contrôle tout. J’ai entendu toutes les options qui ont été évoquées pour essayer de finir, de faire la saison régulière restante plus les playoffs… ça fait beaucoup de basket à caler avant la fin de l’été… J’ai entendu certaines personnes dire que toutes les équipes pourraient être dans la même ville, installées dans plusieurs hôtels, sans fans. J’ai aussi entendu l’idée d’aller sur une île lointaine pour un tournoi de 3 contre 3. Tout le monde se creuse la tête pour qu’il y ait à nouveau des matchs regarder à la télé pour les fans. Mais on ne peut pas se précipiter sans prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne mettre personne en danger, que ce soit nous ou les gens autour de nous. » Stephen Curry

via Yahoo Sports