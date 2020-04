Steve Kerr : “Nous sommes en mode intersaison, on dirait que la saison est terminée pour notre équipe”

La saison NBA est suspendue depuis le 11 mars et les équipes, comme les fans, attendent de savoir ce qu’il va se passer avec la suite de la saison. En tout cas, les Warriors opèrent comme si elle était déjà finie pour eux.

“On dirait que c’est l’intersaison. Et en fait, nous avons eu une visioconférence avec Bob Myers et nos joueurs, tout le roster. C’était une occasion de prendre des nouvelles, mais aussi une chance pour Bob de tenir au courant nos joueurs sur les dernières nouvelles venues de NBA, et ça avait également l’air de notre réunion annuelle de fin de saison. Notre coaching staff et moi avons fait l’objet d’évaluations, nous sommes dans les plans de l’intersaison, donc nous sommes en mode intersaison actuellement.” Steve Kerr

Il faut dire qu’au vu de leur classement, même si la NBA décide de reprendre par la saison régulière, ils n’ont plus rien à espérer.

“La suspension est arrivée à un moment intéressant et ça a vraiment fait une différence, suivant où votre équipe est dans le classement. J’ai parlé à certains de mes collègues coachs qui sont dans des équipes en course pour les playoffs et ils essaient désespérément de rester en contact avec leur équipe, ils font même des workouts sur Zoom avec leur training staff et ils essaient de trouver des paniers pour que leurs joueurs puissent shooter. C’est différent pour nous parce que nous avions 17 matchs à jouer et nous n’étions plus en course pour les playoffs. On dirait que la saison est terminée pour notre équipe. C’est le sentiment. Nous ne savons pas officiellement, il y a encore une chance que la ligue nous demande de revenir et de jouer certains matchs, mais au vu de ce que nous avons traversé cette saison, avec toutes les blessures, ce mauvais bilan, bien que nous restons en contact avec nos joueurs, tout le monde se dit que c’est fini. Nous n’allons plus trop être impliqués dans la suite.” Steve Kerr