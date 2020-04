Luke Walton : “L’impression que je regarde Kobe Bryant jouer dans les années 80, début des années 90 avec une équipe différente”

En ce moment difficile de passer à côté de The Last Dance et Luke Walton, coach des Kings n’a pas manqué de regarder les 4 premiers épisodes. Et en les voyant, il n’a pu s’empêcher de penser à son ancien coéquipier Kobe Bryant.

“C’était fou de voir ces épisodes parce que j’ai l’impression que je regarde Kobe Bryant jouer dans les années 80, début des années 90 avec une équipe différente. On a vu ce regard sur le visage de Jordan, qui dit Horace Grant : ‘Ne les laisse pas te voir, ne les laisse pas te voir pleurnicher, ne les laisse pas voir que tu souffres.’ Quand tu jouais avec Kobe c’était les mots qu’il employait.” Walton

Il s’est revu aussi quelques années en arrière lorsque Tex Winter, le maître de l’attaque en triangle, était assistant de Phil Jackson. Il était bien sûr déjà assistant aux Bulls.

“J’étais mort de rire parce que durant cet épisode, à un moment Jordan parlait du fait que Tex criait toujours sur le banc pour que Michael fasse bouger le ballon, fasse la passe. Cela m’a fait penser à quand nous étions aux Lakers. Tex faisait la même chose, mais avec Kobe. Il plantait par exemple 49 points, dominait le match, mais Tex était en colère après lui parce qu’il ne faisait pas circuler le ballon. Il avait deux secondes pour faire bouger le ballon. Soit il devait dribbler, passer ou shooter en moins de deux secondes, et s’il ne le faisait pas, Tex devenait fou derrière le banc. Donc voir Jordan vivre la même chose – ce sont deux des plus grands joueurs de l’histoire – c’était vraiment cool.” Walton

Via The Athletic