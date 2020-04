Craig Ehlo sur Ron Haper : “Je ne me rappelle pas à l’époque qu’il voulait défendre tant que ça”

Dans l’épisode 3 de The Last Dance, qui revient notamment sur les playoffs 1989, il y a un retour sur la fameuse série entre les Bulls et les Cavaliers, qui s’est terminé sur le fameux shoot de Michael Jordan au buzzer, sur la tête du pauvre Craig Ehlo. Justement le fait que ce soit lui sur MJ sur cette dernière action, a été soulignée.

Michael Jordan : “Ils avaient mis Craig Ehlo sur moi, et honnêtement c’était une erreur. Parce que le gars qui défendait le mieux sur moi c’était Ron Harper.” Ron Harper : “J’ai dit ‘Coach, je prends MJ.’ Et le coach me dit ‘Je vais mettre Ehlo sur MJ.’ Et je suis là : ‘Yeah, Ok. Peu importe, ce sont des conneries'”

Interviewé par le Plain Dealer, Ehlo a réagi et a taclé son ancien coéquipier.