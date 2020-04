En high school, Rip Hamilton pensait être le meilleur joueur du pays… jusqu’à ce qu’il croise Kobe Bryant

S’ils se sont souvent croisés sur les parquets de la NBA, Richard Hamilton et Kobe Bryant se sont d’abord côtoyés au lycée du côté de la Pennsylvanie, le premier à Coatesville Area et le second à Lower Merion. Le futur joueur des Pistons se voyait comme le meilleur lycéen du pays à l’époque.

Refusant de croire qu’un autre joueur était meilleur que lui, Hamilton avait dû se rendre à l’évidence une fois que l’opposition entre les deux lycées avait débuté et que Kobe avait éclaboussé la rencontre de son talent.

“Je me souviens qu’à l’avant-match je le regardais, il avait commencé à faire des 360 et des windmills et je me disais : ‘Peut être qu’il saute plus haut que moi, mais ça ne compte pas tant que le ballon n’est pas en jeu.’ Au final, ils avaient remporté le match et il m’avait dominé. C’était la première fois de ma carrière que quelqu’un venait dans ma salle et me dominait.” Rip Hamilton