Tyler Herro : « Sans ma blessure, je serais n°1 ou n°2 dans la course au titre de rookie de l’année »

Rejoint dans la course par Zion Williamson en milieu de saison, Ja Morant est le grand favori pour le titre de rookie de l’année 2020. Sélectionné en 13ème position à sa sortie de Kentucky, la surprise du Heat Tyler Herro (20 ans, 1,96 m) estime que sans blessure, il aurait sans problème pu prendre la place de l’un ou de l’autre dans cette course au trophée du meilleur débutant.

« Avant ma blessure, je trouvais mon rythme, je commençais à faire mes preuves, donc je suis impatient de revenir. Sans ma blessure, je serais n°1 ou n°2 dans la course au titre de rookie de l’année je pense, je suis prêt à retourner sur le terrain et refaire mes preuves. » Tyler Herro

Malheureusement pour lui, c’est juste après son retour après 15 matchs manqués pour des douleurs à la cheville droite le 11 mars (défaite 109-98 contre Charlotte) que la NBA a suspendu sa saison. Huitième au scoring parmi les rookies (12.9 points), 7ème au nombre de matchs à 20 points (9) et 1er à égalité au nombre de 3-points par match (2.1), Herro est aussi coéquipier avec un autre rookie sur la liste des candidats au trophée : Kendrick Nunn. Le 22 janvier, Herro avait réussi sept 3-points contre les Wizards, un record pour un rookie de la franchise.

« J’espère juste que les salles rouvriront le plus vite possible. Bien sûr la sécurité passe avant tout, mais nous aimerions tous pouvoir retourner à la salle d’entraînement pour travailler et retrouver notre routine normale. » Tyler Herro