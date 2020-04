[Death Stare] Donovan Mitchell raconte sa première expérience angoissante avec Russell Westbrook

En live avec Adrian Wojnarowski pour ESPN hier, Donovan Mitchell a raconté son premier match face à Russell Westbrook, le 21 octobre 2017.

« Russell Westbrook était l’un de mes joueurs préférés. Vous savez quand il est assis sur le banc avant les matchs là ? Il fallait que j’y aille. Steven Adams est debout devant lui, je m’approche et je jette un coup d’œil, Steven bouge et là Russell me lance un regard qui tue. C’est mon premier match contre lui et il me regarde droit dans les yeux comme ça.

J’étais un peu sonné pendant une seconde, et c’est probablement la seule fois où j’ai été un peu nerveux. C’est un gars dont j’ai sans cesse essayer d’imiter les moves et là il me regarde comme ça, comme pour instiller une certaine peur en toi. Donc ça a été un de ces moments où je me suis dit bon, tu dois surmonter ça. » Donovan Mitchell