Doc Rivers : « Vous imaginez coacher en sachant que vous allez être viré ? »

Avant le début de la saison 1997-98, Phil Jackson avait été prévenu par la direction des Bulls : cette saison serait sa dernière en tant que coach de Chicago. Menés par le Zen Master, Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, l’équipe a pourtant réussir à réunir tous les éléments nécessaires à la quête d’un nouveau titre, le 6ème en 8 ans.

« Vous imaginez ? Vous imaginez qu’on vous dise avant le début de la saison que vous allez être viré ? Vous imaginez dans ces conditions avoir le bon état d’esprit pour coacher ? Réussir à faire adhérer les joueurs à leur rôle, à faire ce qu’il faut ? Je n’imagine même pas la patience et la sérénité qu’il a dû avoir pour être capable de faire ça. » Doc Rivers

Regarder The Last Dance a donné envie au coach à Doc Rivers de revoir ses matchs disputés contre les Lakers de Jackson avec ses Celtics, notamment ceux des Finales de 2008 et 2010, lorsqu’ils sont repassés sur ESPN la semaine pasée.

« J’ai envie de l’appeler maintenant. » Doc Rivers

À l’époque, les deux coachs échangeaient régulièrement, que ce soit au téléphone ou par textos, à propos de tout et de rien. Il y a quelques années, Rivers avait d’ailleurs invité Jackson à parler lors d’un “clinic” organisé à la salle d’entraînement des Clippers, et Jackson avait accepté sans hésiter.

« Nous avions une bonne relation. C’est marrant, personne n’a une bonne relation avec lui à moins d’être dans son cercle, mais nous avions une bonne relation tous les deux. » Doc Rivers

Installé chez lui dans le Montana depuis sa démission du poste de président des Knicks en 2017, Jackson se fait discret et accorde peu d’interviews. Mais il se rend toujours disponible pour des conseils si “la bonne personne” lui demande.

« Il a gagné 11 titres, c’est bien ça ? Quelqu’un qui a gagné 11 titres devrait être célébré tous les jours. Mais comme Phil était plutôt un solitaire, beaucoup de gens ont eu le sentiment qu’il ne passait pas beaucoup de temps avec d’autres coachs, etc. Mais si vous lui demandez, il vous répond. » Doc Rivers

via ESPN