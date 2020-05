Horace Grant, Bill Wennington et Will Perdue dévoilent leurs plus grands souvenirs avec les Bulls

Réunis à l’occasion d’une soirée visant à lever des fonds pour l’épidémie de Covid-19, certains membres de la dynastie Bulls en ont profité pour évoquer leurs meilleurs souvenirs dans l’Illinois. Arrivé après le premier three-peat de la franchise, Bill Wennington n’oubliera jamais la cérémonie de la bannière.

“C’était mon premier titre de champion. Regarder monter la bannière au plafond et savoir que j’avais fait partie de cette aventure… On avait travaillé tellement dur pour y arriver. Vraiment, quand je regarde en arrière, toute ma période à Chicago peut se résumer à ça.” Bill Wennington

Horace Grant et Will Perdue étaient, eux, présents lors des trois premiers titres de la franchise. Pour l’intérieur aux lunettes, la conquête du premier titre en 1991, après s’être heurté à Detroit, fut un grand moment.

“Passer par toutes ces épreuves durant toute une année après avoir été battu par Detroit les deux ou trois années précédentes, ça a rendu ce titre spécial. Je dirais juste la joie quand nous avons gagné et ce que nous avons apporté à la franchise, à tous les fans et à la ville de Chicago.” Horace Grant

Will Perdue a avoué que la sortie de The Last Dance avait fait remonter beaucoup de souvenirs.

“Quand ils montrent Michael enlacer le trophée, pleurer et relâcher toute cette émotion, ce n’est pas le Michael qu’on connaissait. Tout ce qu’on connaissait, c’était le Michael qui exprimait sa colère et sa frustration à cause de l’intensité avec laquelle il jouait. Je regardais ça avec mon fils et ça m’a fait monter les larmes, parce que ça m’a rappelé à quel point c’était dur d’en être arrivé là.” Will Perdue

