Steve Kerr a ressenti le même engouement auprès du public entre les Bulls de Michael Jordan et ses Warriors

La dynastie qui rappelle peut-être le plus celle des Bulls de Michael Jordan dans l’histoire moderne est à aller chercher du côté de la Baie et des Warriors. Steve Kerr, qui a joué avec MJ et coaché Stephen Curry, voit des similitudes entre les deux superstars de leur époque.

Pour autant, il révèle que leur leadership repose sur des méthodes différentes. Alors que MJ était réputé pour être dur avec ses coéquipiers, Steph Curry est un leader beaucoup plus discret.

Si le coach des Warriors note une différence au niveau de la couverture médiatique entre les deux époques, il estime que l’effervescence autour des Bulls dans les années 90 et de ses Warriors était quand même assez semblable.

“La plus grande différence que je vois entre avant et maintenant, c’est ce que les joueurs doivent gérer après avoir quitté l’entrainement. La couverture médiatique était impressionnante dans les salles d’entraînement, aux matchs, mais quand vous étiez à la maison, c’était terminé. C’était l’époque pré-internet ou du moins pré-réseaux sociaux. Mais sinon l’expérience était assez semblable. Surtout quand nous avons signé Kevin Durant et que nous avions tous ces talents dans le 5 majeur, parce qu’avec Draymond, Steph, Klay et Kevin, ils étaient adorés tout autour du pays et dans le monde. À chaque fois que nous allions quelque part, des gens attendaient devant les hôtels et ça me rappelait tellement Chicago.” Steve Kerr