La NBA demande à ses équipes de ne pas tester ses joueurs asymptomatiques

Dans un mémo envoyé jeudi soir, la NBA a demandé aux équipes concernant le coronavirus de ne pas arranger de tests pour des joueurs ou des membres du staff asymptomatiques.

« Pour le moment, il n’est pas approprié dans l’actuel contexte de santé publique de tester régulièrement tous les joueurs et membres du staff pour le coronavirus. »

Le mois dernier, certaines équipes avaient été pointées du doigt après avoir fait tester l’intégralité de leurs membres alors que les tests restaient difficiles à obtenir pour le commun des mortels. Toute décision concernant le test d’un joueur ou d’un membre du personnel doit désormais être faite avec l’aval d’un spécialiste des maladies infectieuses, en tenant également compte des conseils délivrés par les CDP (Centers for Disease Control and Prevention) et l’autorité sanitaire locale.

Le mémo indique également que la ligue, qui cherche toujours à finir sa saison 2019-20 d’une manière ou d’une autre, est aussi en quête d’une façon de mettre en place un ‘testing’ à grande échelle. Jeudi soir, Adrian Wojnarowski indiquait que la NBA aurait besoin d’environ 15 000 tests pour finir sa saison, si celle-ci pouvait reprendre.

Concernant la ré-ouverture des salles d’entraînement (le 8 mai au plus tôt et selon les instructions données dans chaque ville), pas plus de 4 joueurs seront autorisés en même temps dans le bâtiment, et sans travailler ensemble.

via ESPN