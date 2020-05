John Wall met en garde les jeunes de la ligue : “Je suis impatient de leur montrer de quel bois je me chauffe”

Ces dernières années John Wall passe plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets, victime d’une rupture du tendon d’Achille il y a plus d’un an. Parmi les meilleurs meneurs de la ligue, 5 fois All-Star, All-NBA, All-Defensive Team, il semblerait que le meilleur de sa carrière soit derrière lui et beaucoup doutent qu’il puisse retrouver un excellent niveau. Pas lui.

“Je vais être meilleur que je ne l’étais avant, et c’est ça qui est effrayant. Parce que lors des 5 années où j’ai été All-Star, je jouais avec des éclats d’os dans mon genou et mon talon, et les gens ne le savent pas. Ils n’ont pas encore vu le meilleur de John Wall. Ils ont juste eu un aperçu.” Wall

Et il annonce la couleur aux jeunes de la ligue, la relève qui est déjà en train de prendre le pouvoir.

“Quand je ne joue pas, je regarde ces gars jouer, vous savez, genre les jeunes. Et ils tuent notre équipe et regardent vers notre banc, ce genre de choses. Qu’ils sachent que je prends des notes pour quand je vais revenir, quand la saison prochaine débutera. Je suis impatient de leur montrer ce que j’ai dans le ventre, de quel bois je me chauffe.” Wall

C’est tout le mal qu’on souhaite à Wall et aux Wizards.

Via All the Smoke