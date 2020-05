La qualité la plus sous-estimée de Stephen Curry ? La réponse de Steve Kerr

Shooteur incroyable, le meilleur de l’histoire, mais aussi dribbleur exceptionnel, Stephen Curry a de très nombreuses qualités toutes reconnues, mais pour son coach Steve Kerr, une est très sous-estimée.

“Je pense que ce qui est probablement la qualité la plus sous-estimée de Steph c’est à quel point c’est un compétiteur. Et je pense que c’est sous-estimé juste en raison de son aspect physique et de son apparence. Il est tellement différent de la star NBA habituelle. Lors de mon premier training camp, quand nous faisions des matchs d’entrainement, j’ai vu à quel point c’était important pour lui de gagner. Nous essayons de créer un environnement où il y a de la compétition à l’entraînement et cela se voit chez Steph quel genre de compétiteur il est et à quel point il veut gagner. Lors de ma première année, nous avions un jour de repos à Minneapolis, et nous sommes allés faire un bowling. Il voulait tellement gagner. Au tennis de table, même chose. Il doit gagner, c’est tout.”