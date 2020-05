Jeremy Lin sur la Linsanity : “mon plus grand regret c’est que je n’ai pas profité de chaque seconde de cette expérience”

Lors d’une longue interview avec Mike Breen, qui commente les New York Knicks pour MSG Network, qui repasse les matchs de la Linsanity, Jeremy Lin est revenu sur cette période incroyable. Il a notamment évoqué ce qu’il retient le plus de ces quelques semaines de folie.

La première chose je dirais que c’est le soutien des fans. Depuis j’ai traversé beaucoup de hauts et de bas. J’ai eu la chance de remporter un titre NBA et de vivre une parade, ce genre de choses. Et c’était incroyable, mais ce qui s’est passé à New York durant cette période, c’est quelque chose que je ne revivrais jamais. C’est quelque chose que vraiment aucun autre joueur ne pourra peut-être vivre. C’était unique. Et tout ça c’était à cause des fans, ils étaient à un niveau différent en termes d’énergie, d’excitation. C’est vraiment ce dont je me souviens, et c’est ce qui me fait sourire quand j’y repense.

La Linsanity a démarré le 4 février 2012 lors d’un match face aux Brooklyn Nets où il a planté 25 points, record en carrière.

À l’époque il créchait chez Landry Fields et a enchaîné les performances impressionnantes avec notamment 38 points face aux Lakers de Kobe Bryant. Avec le recul, il regrette de ne pas avoir assez profité.

“Mon plus grand regret c’est que je n’ai pas profité de chaque seconde de cette expérience. C’est mon plus grand regret. Mon plus grand regret c’est que j’étais trop immature et trop jeune pour apprendre comment ne pas prendre tout ça pour acquis. J’étais tellement concentré sur sa la saison suivante, la rééducation de ma blessure et ce que je voulais qui arrive après, que je n’ai pas pu rester dans le moment, apprécier ce qui se passait, apprécier New York pour ce que New York était et ce que New York a fait pour moi, qui étaient tous ces fans et ce qu’ils signifiaient. C’était tellement spécial.” Lin