Le « welcome to the NBA moment » de Devin Booker face à Dwyane Wade

Le 8 janvier 2016, Devin Booker jouait son premier match face à Dwyane Wade. Une rencontre remportée 103-95 par Miami, durant laquelle il a réalisé qu’il avait encore du chemin à faire avant de pouvoir affronter les meilleurs.

« La première fois que j’ai joué contre D-Wade (27 points à 9/14 dans ce match contre 16 à 6/17 pour Booker, ndlr), je lui ai fait une feinte de tir et il sauté. C’est un des meilleurs arrières contreurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur. Donc je l’ai fait sauter sur la feinte, j’ai posé deux dribbles pour m’éloigner, et je vous jure que je ne l’avais pas vu. J’ai commencé à enclencher mon tir et il l’a eu avant même que je puisse sauter. Il avait un tel timing, une telle conscience des choses, un instinct tel que j’ai su que je devais bosser beaucoup plus sur mon jeu à ce moment-là. »