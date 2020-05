Draft NBA : Théo Maledon sur le radar des Knicks ?

Prévue le 25 juin, la draft ne se tiendra pas si tôt et actuellement toutes les franchises, ou presque, la préparent, il faut dire qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. On connait la liste des underclassmen et pour l’instant les dirigeants et scouts se contentent d’étudier les joueurs sur des vidéos, en attendant de pouvoir s’entretenir avec eux, et peut-être un jour les voir en personne faire des workouts.

Les Knicks, qui auront encore des choix intéressants puisqu’ils ont deux choix au premier tour, le leur, qui sera dans le Top 10, mais aussi celui des Clippers, ont de quoi réaliser une belle draft. A ce sujet, le NY Post rapporte qu’ils pourraient être tentés de remonter un peu dans la draft en utilisant ce choix des Clippers (projeté en 27ème position à l’heure actuelle) en y ajoutant peut-être une somme d’argent pour gagner quelques places. Le média new yorkais évoque le nom du meneur de jeu Kiras Lewis, sorti d’Alabama, bon scoreur, comme éventuelle cible, mais évoque surtout le fait que la franchise aurait sur son radar un certain meneur français : Théo Maledon.

Le meneur de l’ASVEL, n’a peut-être pas connu l’explosion attendue cette saison, et alors qu’il était annoncé dans le Top 10 de la draft, il a vu sa cote baisser et il pourrait chuter en dehors du Top 15. Les Knicks pourraient tenter d’en profiter.

Pour tout savoir du Français :